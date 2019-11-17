Активистку «бессрочного протеста» скрутили в маске Ельцина

Полицейские задержали активистку «бессрочного протеста» Ольгу Мисик на Красной площади в столице. В момент задержания на девушка была маска Бориса Ельцина.

При этом, как заявляет Мисик, она шла к метро и никаких акций устраивать не планировала.

«Шла по Красной площади в маске Ельцина, задержали, сказали, для выяснения обстоятельств правонарушения», — рассказала она «МБХ медиа».

Активистку доставили в ОВД «Китай-город». Мисик уверяет, что ее спрашивают, «сколько ей заплатили» и грозят составить протокол о неповиновении полиции (19.3 КоАП) за отказ снять маску.

Согласно информации с официального сайта, «бессрочный протест» — это идея самоорганизации гражданского общества на основе: мирного протеста, децентрализованного объединения, а также многообразия мнений, политических взглядов и требований к государству.

Несколькими часами ранее на антифашистский турнир по боевым искусствам в Москве ворвались сотрудники центра «Э» и задержали всех участников.

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