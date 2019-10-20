Актеры потребовали от России признания в оккупации Грузии

Актеры грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили из-за гастролей в городе московского театра «У Никитинских ворот».

Как сообщает грузинский Первый канал, в акции приняли участие порядка 20 человек. Они раздавали зрителям, пришедшим на спектакль московского театра стикеры с надписью «Россия оккупант».

«Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории», — заявила одна из протестующих, актриса Инга Какиашвили.

По данным телеканала, протесты также прошли у здания театра в Кутаиси. Там актеры выступили с плакатами, призывающими Россию признать оккупацию грузинских территорий.

Однако руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе заявил о неприемлимости подобных акций, напомнив, что дружба двух театров не имеет никакого отношения к политике.

Ранее авиакомпания S7 получила разрешение на полеты в грузинский город Кутаиси.

Напомним, с 8 июля Россия приостановила перелеты в Грузию после массовых акций протеста. Они были вызваны скандалом на Межпарламентской ассамблее православия, где российский депутат занял место спикера парламента. Вскоре в стране начались беспорядки и нападения на россиян.