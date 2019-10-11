Актера Михаила Кокшенова доставили в больницу

Известный советский и российский актер Михаил Кокшенов был доставлен в одну из московских больниц. Причиной стала гнойная рана на ноге.

Родственники 83-летнего артиста приняли решение отвезти его к врачам после осмотра воспалившегося места. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой, передаёт телеграмм канал «112».

Михаил Кокшенов перенёс уже два инсульта, из-за которых никого не узнавал и не мог говорить.