Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу

Российского актера театра и кино Дмитрия Ульянова доставили в одну из клиник Москвы с подозрением на инсульт.

Ульянов почувствовал себя нехорошо сегодня утром, находясь у себя дома. Во время ходьбы испытывал боли и головокружение. Приехавшие по вызову медики приняли решение о его госпитализации. Состояние звезды сериала «Спящие», сыгравшего много ролей в кино и театре, оценивается как тяжелое, сообщает телеграмм канал «112».

Среди наиболее известных картин и сериалов с его участием — «Граница: Таежный роман», «72 метра», «Изгнание», «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «Марш Турецкого» и много других.

Ранее сообщалось, что российского актера и телеведущего Игоря Верника госпитализировали с острым панкреатитом. Это второй случай ухудшения состояния артиста за месяц.

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