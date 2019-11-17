Airbus построит безвредный для экологии самолет к 2030 году

Французская компания Airbus намерена построить самолет вместимостью до 100 человек, который не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Лайнер будет осуществлять региональные перелеты.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер, сейчас компания вместе с партнерами работает над созданием более экономичных двигателей, изучением гибридных и альтернативных видов топлива, а также улучшением аэродинамики.

Как отметила Шеффер, сократить выбросы крупные лайнеры не могут, а вот небольшие самолеты могли бы это делать уже к 2030 году.

Ранее, пишет «Коммерсант», Airbus, Boeing и другие крупные авиакомпании обязались сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году.

В последнее время экологическая проблема приобретает все большую гласность. Так, в конце сентября 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг жестко раскритиковала за бездействие глав государств на саммите ООН.

Она напомнила, что из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».

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