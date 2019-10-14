У Airbus А321 в полете отказал правый двигатель

Airbus А321 компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в «Шереметьево» после отказа правого двигателя. Самолет направлялся в Лондон.

Как сообщают в экстренным службах, на борту лайнера находились 112 пассажиров и 7 членов экипажа.

Посадка прошло благополучно, никто из них не пострадал, передает РИА «Новости».

Ранее сотрудник «Шереметьево» отвлекся во время досмотра пассажира и пропустил на борт самолета мужчину с оружием. Пистолет обнаружили члены экипажа уже во время полета.