Аграрии потеряли 5 млрд рублей из-за природных катаклизмов

Ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в июле-августе составил 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе.

При этом по итогам заседания по ликвидации последствий наводнений в регионе стало понятно, что помощь выделяется очень неравномерно. А местами и вовсе некачественно, пишет «РИА Новости».

Июль-август выдался богатым на природные катаклизмы. Затопленными оказались Амурская, Еврейская автономные области, Приморский и Хабаровский края.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы. Он также потребовал оказать помощь нуждающимся в ней быстро и эффективно.