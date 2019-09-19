Аграрии потеряли 5 млрд рублей из-за природных катаклизмов
Ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в июле-августе составил 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе.
При этом по итогам заседания по ликвидации последствий наводнений в регионе стало понятно, что помощь выделяется очень неравномерно. А местами и вовсе некачественно, пишет «РИА Новости».
Июль-август выдался богатым на природные катаклизмы. Затопленными оказались Амурская, Еврейская автономные области, Приморский и Хабаровский края.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы. Он также потребовал оказать помощь нуждающимся в ней быстро и эффективно.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!