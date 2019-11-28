В аэропорту Воронежа тягач врезался в готовый к полету Airbus
В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7 из-за плохих погодных условий. В результате столкновения никто не пострадал.
Лайнер должен был вылететь в московское «Домодедово», однако до сих пор находится в воздушной гавани Воронежа. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник, специалисты продолжают устранять повреждения самолета.
Источник также сообщил, что над выяснением причин произошедшего работает специальная комиссия.
Ранее глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков предупредил, что из-за халатности работников российских аэропортов в стране может увеличиться количество авиакатастроф.
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