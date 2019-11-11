«Аэрофлот» запустил продажу билетов по «плоским» тарифам

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов по «плоским» тарифам на будущий год. Цена на них не зависит от сезона и даты покупки.

«Плоский» тариф распространяется на билеты для ряда городов Дальнего Востока. Речь идет о Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.

Цена перелета по данным направлениям ниже себестоимости. Билеты до Москвы можно приобрести по цене от 13,77 тыс. рублей, пишет «ПолитЭксперт». Рейсы осуществляют компании «Аэрофлот» и «Россия».

«Плоский» тариф используется «Аэрофлотом» с 2015 года. Он не субсидируется из бюджета и становится нагрузкой для компании. Еще в конце октября не было разрешения Минтранса на перевозки по «плоскому» тарифу и клиенты не могли приобрести билеты.

Ранее сообщалось, что на первые поезда через Керченский пролив продано более 12 тыс. билетов.

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