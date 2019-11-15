Адвокат Соколова призвал СМИ к молчанию ввиду похорон Ещенко

Адвокат бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова, арестованного за жестокое убийство аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев призвал прессу к «всеобщему трехдневному трауру и молчанию» в связи с похоронами девушки.

«Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т.д. (...) Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии», — приводит обращение защитника «Интерфакс».

«Чрезмерное смакование подробностей преступлений» свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе, считает Почуев.

24-летнюю аспирантку СПБГУ похоронят на родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края 16 ноября.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

Днем 15 ноября Соколова для следственного эксперимента привезли в его квартиру, расположенную на набережной реки Мойки в каске и бронежилете. От угроз и журналистов его защищало кольцо из правоохранителей.

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