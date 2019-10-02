Абхазия сняла запрет на пересечение границы с Грузией

Абхазия сняла запрет на пересечение границы с Грузией

Фото: abon-news.ru

Абхазия сняла временный запрет на пересечение границы с Грузией, введенный после массовых июньских беспорядков в Тбилиси.

Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности Абхазии.

Массовые беспорядки в Тбилиси начались в июне нынешнего года из-за скандала с российской делегацией во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

На мероприятии российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. После этого у здания собрались протестующие, они пытались взять парламент штурмом.

Протесты привели к отставке спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и изменениям в проведении ближайших парламентских выборов

Ранее Южная Осетия временно перекрыла границу грузинам.

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