90-летняя ель из Подмосковья украсит Кремль на Новый год

90-летняя ель из Подмосковья украсит Кремль на Новый год

Фото: Pixabay

Главную новогоднюю ёлку России выбрали в Бородинском лесничестве. Для установки на Соборной площади Кремля дерево направят в Москву 15 декабря.

Об этом сообщила официальный представитель управделами Елена Крылова. По ее словам, к выбору ели приступили еще летом.

Из нескольких десятков деревьев выбрали 90-летнюю ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа. Высота ели — 25 метров, размах нижних ветвей — 6 метров.

Лесную красавицу спилят 13 декабря днем, а 15 числа автопоездом отправят в Москву, уточняет «Интерфакс».

В прошлом году на Соборной площади была установлена ель из Щёлковского района Подмосковья. Столетняя ель была высотой 27 метров.

Ранее сообщалось, что в Кемерово поставят новогоднюю ель в три раза дороже Кремлевской. Ее стоимость составит 18 млн рублей.

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