Гиперзвуковое оружие создадут в США к 2022 году

Оба вида гиперзвуковых вооружений, которые разрабатываются военными США, будут в начальной боевой готовности в 2022 году.

Как сообщил представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч, в стране уже реализуют две программы по созданию гиперзвукового оружия. «Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022-м», — сказал Банч.

Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска состоялись в США в июне 2019 года.

Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются управление перспективных исследовательских программ Минобороны и ВМС, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия создает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных технологиях США. Об этом сказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, комментируя взрыв в Северодвинске.

Он отметил, что Россия тратит немало средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки ядерных боеголовок. Однако при этом используются технологии, «многие из которых были украдены у США».

Болтон указал, что инцидент в Северодвинске демонстрирует попытки России произвести прогресс в возможностях по доставке ядерного оружия.

Читайте нас в мобильном приложении