В 2020 году резко подешевеют авиабилеты в восемь стран
Аналитики сравнили средние цены на авиабилеты из России в 2020 и 2019 году и выяснили, стоимость перелетов в какие страны резко снизится. В списке представлены восемь направлений.
Больше всего — на 42% - подешевели билеты в Аргентину. Стоимость перелета в ЮАР и Исландию снизилась а на 38%, в Мексику — на 36%, на Мальту — на 35%.
Билеты в Доминиканскую Республику упали в цене на треть, в Люксембург и Венгрию — на 32%.
Менее чем на 30% подешевел перелет в Марокко, Монголию, Чехию и Японию, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее ученые назвали безопасные страны на случай мировой эпидемии.
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