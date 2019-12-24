С 2020 года цирковых животных обеспечат «пенсиями» в России

С 2020 года цирковых животных обеспечат «пенсиями» в России

Фото: Pixabay

С 1 января 2020 года в России введут «пенсии» для цирковых животных. Владельцы будут обязаны обеспечивать их пожизненное содержание.

Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В случае, если животных невозможно использовать в культурно-зрелищных целях, на владельцев ляжет обязанность обеспечить их дожитие, то есть проживание и питание.

Соответствующая норма была принята более года назад, с 1 января она вступит в силу, уточняет ТАСС.

Еще одно изменение касается запрета на применение лекарственных препаратов для повышения эффективности животных. В случае, если животные содержатся с нарушением, предусмотрена их конфискация.

Ранее в Калифорнии ввели запрет на использование животных в цирке.

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