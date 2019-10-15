С 2020 года в России запретят езду на новых машинах без номеров
С 1 января 2020 года в России нельзя ездить на новом автомобиле без номеров. Срок, который давался на постановку машины на учет, отменяется.
По новым правилам, регистрировать авто станет дилер: автосалоны будут передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и предоставлять их гражданину вместе с ключами.
Если машина приобретена на вторичном рынке, у водителя по-прежнему останутся 10 дней для постановки на учет, сообщает Autonews. Этот срок может потребоваться, чтобы покупателю доехать до родного региона.
Ранее сообщалось, что для электромобилей в Москве планируют отменить транспортный налог на пять лет.
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