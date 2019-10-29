С 2020 года бедность в России начнут измерять по новой методике

Для повышения качества статистики бедности в России изменится порядок ее измерения. С 2020 года данные Росстата будут верифицировать с информацией о доходах граждан в налоговой службе и Пенсионном фонде.

Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития документе. Интеграция данных Росстата с ФНС и ПФР предусмотрена на последнем – третьем этапе оценки уровня бедности.

Реализация этого проекта потребует 368,3 млн рублей в 2020 году, 502,4 млн – в 2021 и 401,9 млн – в 2022, отмечает РБК.

Другое нововведение касается изучения данных об условиях жизни, финансовом положении граждан в трех категориях – женщин с детьми, людей старшего поколения и семей с детьми до 18 лет.

Ранее Росстат сообщал, что по итогам шести месяцев 2019 года за чертой бедности жили 19,8 млн россиян (13,5%). К 2024 году по требованию президента уровень бедности должен снизиться до 6,6%.