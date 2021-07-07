Звезды не болеют? Каннский фестиваль открылся без ограничений
Ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн, но отмененный в прошлом году из-за коронавирусной инфекции, наконец, стартовал. Известно, что организаторы решили не ограничивать свободу прибывших на мероприятие звезд и гостей, поэтому требования по соблюдению строгих санитарных мер не установлены. Однако всем участникам фестиваля необходимо сдавать тест на COVID-19 каждые 48 часов или иметь при себе сертификат о вакцинации разрешенными в ЕС препаратами.
В 2021-м на 74-м фестивале в основном конкурсе будут представлены две российские киноленты – «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена (копродукция с Финляндией, Эстонией и Германией). Кроме того, еще две работы будут показаны в рамках секции «Особый взгляд» – «Дело» Алексея Германа – младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
Примечательно, что на церемонии открытия никто из участников и журналистов не соблюдал социальную дистанцию. Более того, необходимость защищаться от коронавируса средствами индивидуальной защиты тоже была проигнорирована. Фестиваль продлится до 17 июля, передает РИА Новости.
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