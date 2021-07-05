Умер знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов
Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался. Об этом стало известно сегодня, 5 июля.
Сотрудники киноконцерна «Мосфильм» сообщили, что причиной смерти артиста стал коронавирус, а именно – его последствия. Детали пока не раскрываются.
Работники ведущего предприятия киноиндустрии страны выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Меньшова, подчеркнув, что потеряли друга, отдавшего весь свой талант родной киностудии.
Кинорежиссер ушел из жизни в 81 год.
Снятый Владимиром Меньшовым культовый фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», также эта работа была номинирована на премию Берлинского кинофестиваля. Одними из самых популярных и полюбившихся зрителям картин стали «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». В качестве актера Владимир Меньшов запомнится соотечественникам ролями в фильмах «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Легенда № 17».
О дате, месте и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.