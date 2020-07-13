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Жена Джона Траволты умерла от рака молочной железы

Лилия Караева
13 июля, 2020 10:08
1 мин
Джон Траволта и Келли Престон
Wikipedia

В возрасте 57 лет скончалась Келли Престон - актриса, жена голливудской звезды Джона Траволты. Она два года боролась с онкологическим заболеванием.

Об этом в Instagram написал 66-летний супруг.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди», - написал Траволта.

Актер поблагодарил врачей и медсестер, а также медицинские центры, которые помогали бороться с болезнью. Он отметил, что сейчас намерен посвятить все свое время детям, потерявшим мать, пишет РИА Новости.

Траволта и Престон поженились в 1991 году. В их союзе появились трое детей. Один из них умер в возрасте 16 лет от эпилептического припадка. Престон известна по ролям в фильмах «Близнецы», «Беги», «Смертный приговор».

Ранее сообщалось о смерти композитора Эннио Морриконе. Емы был 91 год.

темы
кино
здоровье
смерть
рак
Келли Престон
Джон Траволта
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