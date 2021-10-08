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Культура
За неделю состояние Ларисы Гузеевой в Коммунарке стало значительно хуже
8 октября, 2021 09:58
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Russian Look/Globallookpress
Состояние российской актрисы Ларисы Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку, за неделю стало значительно хуже. 1 октября ее легкие были поражены на 7% - сейчас на 60-65%.
Об отрицательной динамике и результатах КТ сообщил Telegram-канал Mash.
Врачи рекомендовали актрисе дыхательную гимнастику, а также контроль показателей. Если сатурация опустится ниже 95%, ей проведут лечение кислородом.
Ранее стало известно, что Гузеевой начали колоть инновационный препарат «Артлегиа», который останавливает поражение легких. Одна ампула лекарства стоит порядка 50 тыс. рублей.
Гузеева оказалась в Коммунарке в конце сентября. До этого она была в частной клинике в Алуште, где проходила оздоровительные процедуры.
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