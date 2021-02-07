Вторая часть «Последнего богатыря» собрала 2 млрд рублей в пандемию

Культура

Продолжение картины о сыне Ильи Муромца «Последний богатырь» заработало в прокате 2 млрд рублей.

Такая сума сборов была только у трех российских фильмов, при этом все они вышли задолго до эпидемии коронавируса, из-за которой кинотеатры работают в ограниченном режиме. Таким образом, сиквел оказался успешнее первой части, которая вышла 26 октября 2017 года. Кассовые сборы сказки составили 1,7 млрд рублей.

Подолжение картины, которое вышло 1 января текущего года, посмотрели уже 6,8 млн зрителей, сообщает РБК.

В Госдуме предложили использовать мультфильмы и художественные фильмы в качестве инструментов популяризации темы вакцинации. С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.