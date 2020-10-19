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«Надо делать госзаказ»: в ГД хотят продвинуть тему вакцинации через кино и мультфильмы

Марьям Ибрагимова
19 октября, 2020 14:07
2 мин
Фото: shnyagi.net
Фото: shnyagi.net

В Госдуме предложили использовать мультфильмы и художественные фильмы в качестве инструментов популяризации темы вакцинации. С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его мнению, кинокартины и анимационные фильмы необходимо создавать в рамках государственного заказа. То, что ранее на телеэкранах не было художественных высказываний на тему вакцинации – большое упущение, считает Морозов.

«Вы видели мультики про вакцинацию? Или в художественных фильмах у нас когда-нибудь вакцинация была? "Пойду-ка я повакцинируюсь!" - сказал муж жене и пошел. Он же так не сказал ни разу! Это наши недостатки. Надо делать государственный заказ», – цитирует главу комитета ГД по охране здоровья РИА Новости.

На заседании круглого стола, где говорилось об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, Морозов добавил, что подобной информацией пестрят журналы и газеты, но до них «не дочитаешься», поэтому необходимо создавать простые, понятные и добросовестные высказывания на тему вакцинации через мультфильмы и кино. К тому же, по его словам, для этого есть все возможности – связи с Мосфильмом, например, налажены.

темы
кино
Госдума
вакцинация
мультфильм
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