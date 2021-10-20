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Культура
Во время реставрации объекта Третьяковки случайно «вскрыли» Ильфа и Петрова
20 октября, 2021 15:22
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Telegram-канал «Baza»
В одном из объектов Третьяковской галереи обнаружили ценный экспонат прямо во время реставрационныхз работ. На втором этаже здания в 3-м Голутвинском переулке нашли экземпляр ежедневной федеральной газеты железнодорожников «Гудок».
Небольшой фрагмент многотиражки положили под паркет в качестве прокладки. Экземпляр газеты, датированный 1927 годом, представляет особую ценность, поскольку в это время в «Гудке» работали советские писатели-сатирики Илья Ильф и Евгений Петров. Реставраторы надеются, что это не последняя их находка, передает Telegram-канал «Baza».
Ранее стало известно о кончине «советского Мориарти».
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