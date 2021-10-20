Скончался «советский Мориарти» Виктор Евграфов
Стало известно о смерти заслуженного артиста России, каскадера, «советского Мориарти» Виктора Евграфова. О кончине 73-летнего актера сообщила киностудия «Самарафильм».
«По имеющейся информации оторвался тромб», - пояснили коллеги артиста.
Известно, что Евграфов не так давно переболел коронавирусной инфекцией. После этого он стал чаще жаловаться на свое самочувствие.
В киностудии отметили, что Евграфов за день до своей смерти позвонил в «Самарафильм», просил связаться с местным отделением Союза кинематографистов с целью передать архивы. Коллеги пожелали ему скорейшего выздоровления, на что артист заявил «Да какой там! Всё, отлетаю я от вас. Отлетаю…». Он будет похоронен на «Аллее актёров» городского кладбища.
Виктор Евграфов стал широко известен после роли профессора Мориарти в фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Ранее в Москве скончался дирижер самых известных цирков страны.