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Культура
В Москве умер главный дирижер двух крупнейших цирков страны Владимир Михайлов
20 октября, 2021 10:20
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Советский и российский композитор, народной артист страны Владимир Михайлов скончался. Смерть наступила в Москве.
Источники в медицинских службах сообщили, что Михайлов на 80 году жизни умер в своей квартире на Каретном Ряду. По предварительной версии, причина кончины композитора кроется в сердечно-сосудистой недостаточности, передает ТАСС.
Когда и где состоится прощание с музыкантом, пока неизвестно.
Владимир Михайлов успел заявить о себе достаточно громко - он был главным дирижером в двух крупнейших цирках: на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского. Тажке композитор писал произведения к спектаклям и кино.
Ранее сообщалось о смерти известного российского киноведа Кирилла Разлогова.
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