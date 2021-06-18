Власти запретили проведение независимого музыкального фестиваля в РФ в ночь перед его открытием
Один из крупнейших независимых музыкальных фестивалей России «Дикая мята» не состоится в этом году в запланированные сроки. Организаторы сообщили об отмене трехдневного события в Тульской области в ночь перед открытием.
«Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль “Дикая Мята”», — сообщили кураторы мероприятия.
Известно, что сейчас решаются организационные вопросы, связанные с отменой мероприятия. Пришлось даже создавать специальный экстренный штаб.
«Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте», — сказано в Facebook-аккаунте «Дикой мяты».
Известно, что отмена мероприятия связана с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, в ряде регионов ЦФО отмечен взрывной рост заболеваемости COCID-19, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.
Фестиваль«Дикая мята» проводится в России с 2008 года. Организаторы пока не сообщают, состоится ли событие позже.
Ранее сообщалось о том, что этим летом рок-фестиваль «Нашествие» не будет проводиться по требованию основанной президентом РФ Владимиром Путиным организации.