Рок-фестиваль «Нашествие» не будет проводиться этим летом по требованию основанной Путиным организации
Рок-фестиваль «Нашествие», запланированный на 29-31 июля в Подмосковье, перенесли на год. Решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
Мероприятие перенесено по требованию Роспотребнадзора Московской области. Фестиваль пройдет в 2022 году в те же даты, он останется в городском округе Серпухов.
«Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным», - заявили организаторы. Их заявление приводит телеканал «360».
В связи с отменой фестиваля в этом году с 25 июня заработает сервис по возврату билетов. Есть вариант переоформить билеты на 2022 год.
Роспотребнадзор был основан в марте 2004 года президентом РФ Владимиром Путиным. Ведомство осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор и контроль.
Ранее сообщалось, что предприниматели в Москве обратились к властям с просьбой снять ограничения для привитых граждан.