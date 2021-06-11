Бизнес предложил московским властям отменить все ограничения для вакцинированных жителей
Предприниматели Москвы обратились к властям с просьбой отменить ограничения для привитых от коронавируса. Они обратили внимание на то, что меры остаются едиными вне зависимости от того, привит ли человек. Ограничения отражаются на общей выручке компаний.
Об этом говорится в письме членов Света предпринимателей Москвы. Обращение направлено руководителю Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.
Среди подписантов - генеральный директор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов и основатель семейных парков приключений «Zaмания» Павел Ковшаров.
Они предлагают департаменту «выступить с инициативой частичной или полной отмены ограничений для вакцинированных жителей». Предприниматели готовы принять участие в обсуждении этого вопроса.
Бизнес отмечает: «Предприниматели сферы услуг и развлечений вынуждены соблюдать все принятые ограничения, которые сказываются не только на настроении гостей, но и на общей выручке компаний». Выдержку из письма приводит ТАСС.
Компании начали вводить поощрительные методы: например, в заведениях используют бонусную систему при предъявлении сертификата о вакцинации.
Напомним, в Москве сохраняется масочно-перчаточный режим в заведениях общепита, торговых центрах и клубах. В кино, на концертах и театрах разрешено заполнять 50% мест. Детские развлекательные центры и места присмотра за детьми также заполняются наполовину.