Владимир Путин встретится с деятелями культуры и объяснит им все про Украину
Российский лидер Владимир Путин может встретиться с деятелями культуры для разъяснения им позиции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «очередь и до такого мероприятия» дойдет. Однако в нынешней обстановке главе государства необходимо заниматься другими вопросами.
Сейчас в приоритете вопросы экономики, которые надо решать. Конечно, культура не менее важна, но экономика «касается благосостояния наших граждан» и основные «удары как раз направлены против нее».
Песков отметил, что правительство РФ и Путин акцентируют свое внимание на экономических вопросах, чтобы минимизировать последствия санкционной политики Запада, пишет «РИА Новости».
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