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Выдвинутый от России на «Оскар» фильм про кошмар в СССР сочли актуальным для США

Лилия Караева
13 ноября, 2020 18:27
2 мин
«Оскар»
Pixabay.com

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», выдвинутый от России на «Оскар» актуален для американцев. Несмотря на давность описываемых в ленте событий, жители США могут увидеть в нем сегодняшнюю ситуацию с демонстрациями и протестами, охватившими страну.

Об этом сказал кинокритик Сергей Кудрявцев. По его мнению, «фильм приобрел актуальность не только для России, но и для других стран, в том числе для США, поскольку везде сейчас какие-то жестокие демонстрации, бунты, жестокий разгон со стороны полиции, преследование митингующих».

Получит ли картина американскую кинопремию, Кудрявцев затруднился ответить. В качестве достоинства картины он отметил игру актрисы Юлии Высоцкой, исполнившей роль Людмилы Семиной. В ее случае «нельзя не сочувствовать и не сопереживать вместе с ней», отметил Кудрявцев.

При этом картине недостает истории хотя бы одного участника событий, считает он. В картине показана толпа, протестующая против несправедливости, она действует как единый организм, указал критик в беседе с телеканалом «360».

Сам Кончаловский заявил, что не рассчитывает на понимание сюжета на Западе. Для него важно признание тех, кто вырос в СССР.

О том, что «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар», стало известно 13 ноября. До этого картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля.

темы
Оскар
Андрей Кончаловский
кинокритик
актуальность
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