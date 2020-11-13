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От России на американскую премию «Оскар» выдвинули фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Картина повествует о засекреченном в СССР расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году, которые объявили забастовку из-за повышения цен.

О выборе именно этой киноленты сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» - сказал он ТАСС.

Ранее картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и получила специальный приз жюри. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Андрей Гусев и другие.