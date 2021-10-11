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Культура
Валерия Леонтьева госпитализировали с COVID-19 в среднетяжелом состоянии после самолечения
11 октября, 2021 14:14
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Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress
Народного артиста РФ, певца Валерия Леонтьева госпитализировали в Москве с коронавирусом. Перед этим исполнитель несколько дней лечился самостоятельно в домашних условиях.
Артист обратился к врачам с типичными для коронавируса жалобами: кашлем, слабостью и высокой температурой. Тест подтвердил - у него COVID-19.
Об этом пишет Telegram-канал Mash. Врачи оценивают состояние 72-летнего артиста как среднетяжелое.
Ранее сообщалось, что здоровье актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку, за неделю ухудшилось. Ее доставили с поражением легких в пределах 7% - за 7 дней этот показатель вырос до 60-65%.
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