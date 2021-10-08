В Санкт-Петербурге увековечили Игоря Талькова
Поклонники советского рок-музыканта Игоря Талькова решили увековечить своего кумира на одной из центральных улиц Санкт-Петербурга. Граффити с изображением артиста появилось на Литейном проспекте, 37-39.
Фанаты Талькова пояснили, что это дань уважения певцу в годовщину 30-летия его убийства.
По словам одного из инициаторов Дмитрия Монича, изображение было напечатано какой-то неуказанной компанией практически бесплатно, «в знак уважения», пришлось оплатить только материалы. Кроме того, портрет музыканта покрыли специальным антивандальным составом.
«Игорь Тальков достоин быть увековеченным в Петербурге, где тёмные силы прервали его жизнь 30 лет назад, но не смогли прервать память о нем», — пояснил Дмитрий в своём аккаунте во «ВКонтакте».
Ранее стало известно, кто убил Игоря Талькова.