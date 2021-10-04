Кто стрелял в певца эпохи? Российский актер назвал убийцу Игоря Талькова
Актер Николай Лещуков рассказал, что музыканта Игоря Талькова убил бывший телохранитель певицы Азизы, чье имя стояло по соседству в концертной программе. Напомним, исполнителя застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.
По версии Лещукова, Тальков отказал охраннику Азизы Игорю Малахову в том, чтобы выступать на разогреве вместо нее. Договориться просила сама певица. Отказ не понравился гражданскому мужу Азизы. Возник конфликт, и Малахов выстрелил в музыканта.
Лещуков рассказал, что Малахов однажды чистосердечно признался ему в убийстве. Он сожалел о случившемся и не забывал убийство певца эпохи. Сейчас Малахова нет в живых - и теперь наказывать, похоже, некого.
Об этом сообщает НТВ.
Напомним, Талькова убили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Ему было 34 года. Обстоятельства смерти до сих пор не выяснены.