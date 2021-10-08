В России снимут сериал о группе «Король и Шут» — объявлен кастинг актеров
В России снимут сериал об отечественной хоррор-панк-группе из Санкт-Петербурга «Король и Шут» («КиШ»), образованной в 1988 году в Ленинграде, и лидере состава Михаиле Горшневе («Горшке»), умершем в 2013 году в возрасте 39 лет.
Известно, что продюсером проекта выступит автор большинства текстов группы, один из лидеров «КиШа» Андрей Князев («Князь»). Сериал будет снят по сценарию Дмитрия Лемешева (известен по фильмам «Околофутбола», «Контакт»), оператором станет снимавший кинокартины «Красный признак» и «Обитель» Никита Рождественский, режиссер сериала — Рустам Мосафир, работавший над боевиком-фэнтези «Скиф».
В настоящее время проходит кастинг актеров. Сериал должен выйти на экраны уже в 2022 году, передает «Кинопоиск».
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