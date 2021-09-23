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Культура
В Подмосковье открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Деминой
23 сентября, 2021 00:02
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inelstal.ru
В новом парке Электростали «Восточный» власти города открыли мемориал Екатерине Деминой – Герою Советского Союза, которая служила на фронте медсестрой, связисткой, разведчицей и единственной девушкой в морской пехоте.
Екатерина Демина выросла без родителей в детском доме в Электростали. На фронт она попала в 15 лет, приписав к своему возрасту два года.
В 1950 году Екатерина окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт им. Мечникова и устроилась на работу заведующей специальной лабораторией санчасти 21 Машиностроительного завода в Электростали.
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