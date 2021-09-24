В Кремле прокомментировали арест актеров YouTube-шоу про «депутата» Виталия Наливкина
В Официальной резиденции президента РФ прокомментировали арест актеров скетч-шоу на YouTube «Виталий Наливкин». Напомним, накануне в Уссурийске актрису Ларису Кривоносову арестовали на 10 суток за то, что она сыграла роль официального представителя МВД по региону, а актера Андрея Неретина, исполняющего роль вымышленного сатирического персонажа, «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина, выпустили на свободу после двух суток ареста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о данном шоу, но Кремль не имеет ничего против политической сатиры, при условии, что она никого из структур власти не оскорбляет, поскольку это запрещено законом.
«Мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность за переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, здесь нужно рассматривать каждый отдельный случай», - приводил цитату официального представителя Кремля Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
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