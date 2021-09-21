Журналисты описали реакцию Владимира Путина на «оскорбление» Джо Байдена
Стала известна возможная реакция президента России Владимира Путина на «оскорбление» со стороны американского коллеги Джозефа Байдена. Напомним, тот утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин.
Журналисты The Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста в книге «Опасность» описали разговор Путина и Байдена 13 апреля, в котором российский президент заявил, что расстроен заявлениями. Отмечается, что президент США первым позвонил после своего интервью.
Он объяснил коллеге, как получилось, что он назвал его «убийцей». Байден заверил, что не виновен - к такому ответу подвел интервьюер.
«Мне задали вопрос. Я дал ответ», - сказал Байден, и подчеркнул, что беседа была совершенно на другую тему. Его слова приводит ABC News.
17 марта вышло интервью с угрозами и оскорблениями Байдена в адрес Путина. Он пообещал, что российский президент «заплатит» за вмешательство в американские выборы, если это будет доказано. На вопрос, убийца ли Путин, он сказал: «Ммм, хмм, да».