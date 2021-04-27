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В Китае удалили все публикации про победу Чжао на «Оскаре» за одну фразу в интервью

Лилия Караева
27 апреля, 2021 12:27
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 12:27
1 мин
Оскар
Pixabay

В Китае на сайтах и в соцсетях удалили все публикации о победе режиссера Хлои Чжао на «Оскаре», а Центральное телевидение не выпускало материалов, посвященных этой теме. Инцидент связан с ее прошлыми высказываниями, а именно интервью 2013 года.

После объявления о победе Чжао 26 апреля на китайских сайтах появились сообщения с поздравлениями в адрес режиссера. К середине дня публикации удалили.

На это обратило внимание издание The Wall Street Journal.

Чжао родилась в Китае, но в подростковом возрасте уехала из страны. Она училась в Лондоне и США.

В интервью 2013 года режиссер заявила, что выросла в стране, «где ложь повсюду».

Чжао - вторая в истории женщина, получившая режиссерский «Оскар». Она удостоена награды за фильм «Земля кочевников».

Ранее сообщалось, что от России на американскую премию выдвинули фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

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ТЕГИ
Китай
Оскар
Скандал
Хлои Чжао
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