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Культура
Умер бандит Абдулла из «Белого солнца пустыни»
27 апреля, 2021 14:10
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Russian Look/Globallookpress
В Тбилиси скончался актер Кахи Кавсадзе. Он известен по роли Черного Абдуллы в советском фильме «Белое солнце пустыни».
О смерти грузинского актера ТАСС сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани. В ней актер проходил лечение от коронавируса.
Кавсадзе находился в учреждении с февраля. 27 апреля врачи заявляли, что сердце актера может в любой момент остановиться.
Это вторая госпитализация за несколько месяцев. В первый раз он был доставлен в больницу с коронавирусом в ноябре 2020 года. Врачи его спасли.
Кавсадзе родился в 1935 году. Он сыграл в фильмах «Древо желаний», «Мелодии верийского квартала» и других.
Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Светланы Светличной. СМИ писали о подозрениях на инсульт.
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