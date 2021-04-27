Умер бандит Абдулла из «Белого солнца пустыни»

Культура

В Тбилиси скончался актер Кахи Кавсадзе. Он известен по роли Черного Абдуллы в советском фильме «Белое солнце пустыни».

О смерти грузинского актера ТАСС сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани. В ней актер проходил лечение от коронавируса.

Кавсадзе находился в учреждении с февраля. 27 апреля врачи заявляли, что сердце актера может в любой момент остановиться.

Это вторая госпитализация за несколько месяцев. В первый раз он был доставлен в больницу с коронавирусом в ноябре 2020 года. Врачи его спасли.

Кавсадзе родился в 1935 году. Он сыграл в фильмах «Древо желаний», «Мелодии верийского квартала» и других.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Светланы Светличной. СМИ писали о подозрениях на инсульт.