Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на серьезный диагноз

Культура

В клинической больнице имени С.С. Юдина сообщили о госпитализации заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. В учреждении не стали раскрывать ни причины скорой медицинской помощи, ни подробностей самочувствия.

О госпитализации ТАСС сообщили в больнице. «Она находится у нас», - заявили в медучреждении.

Сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актрису 27 апреля выпишут домой. Он подтвердил РИА Новости, что госпитализация была. По данным Ивашова, на сегодняшний день все в порядке. Других комментариев он не дал.

Некоторые СМИ писали, что Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт.

Светлана Светличная известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя».