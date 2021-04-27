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Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на серьезный диагноз

Лилия Караева
27 апреля, 2021 11:55
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 11:55
1 мин
Светлана Светличная
Russian Look/Globallookpress

В клинической больнице имени С.С. Юдина сообщили о госпитализации заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. В учреждении не стали раскрывать ни причины скорой медицинской помощи, ни подробностей самочувствия.

О госпитализации ТАСС сообщили в больнице. «Она находится у нас», - заявили в медучреждении.

Сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что актрису 27 апреля выпишут домой. Он подтвердил РИА Новости, что госпитализация была. По данным Ивашова, на сегодняшний день все в порядке. Других комментариев он не дал.

Некоторые СМИ писали, что Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт.

Светлана Светличная известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя».

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Светлана Светличная
Госпитализация
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