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В возрасте 81 года умер писатель Валерий Шульжик, создавший персонажа Фунтика. Смерть наступила после долгой болезни - сценарист провел на больничной койке последние три месяца.

О гибели сообщил коллега Шульжика Валентин Постников, передает телеканал «360». Он написал в Facebook: «Прощай, Фунтик. Прощай, дядя Шуля. Спасибо, что ты был в моей жизни».

Шульжик родился в Хабаровске, писать начал с 20 лет. Именно он стал автором сюжета мультфильма про поросенка Фунтика. Его снимали по пьесе «Четвертый поросенок». Также Шульжик известен по пьесам, которые до сих пор ставят в театрах - «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-Мореход» и другие.

В июле умер художник-карикатурист Виктор Чижиков, который придумал и нарисовал медвежонка, ставшего символом Олимпийских игр в 1980 году.