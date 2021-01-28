Культура

Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин публично раскритиковал отечественного рок-музыканта Сергея Шнурова, написавшего заявление в правоохранительные органы на продюсера Иосифа Пригожина.

«Шнуров - это трусливые подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят, и набьют рожу», - написал Разин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Шнуров постоянно оскорбляет и артистов, и обычных граждан. Разин подчеркнул, что за подобные действия в «детском доме таких били».

Ранее Пригожин в одном из своих интервью заявил, что может «дойти до рукоприкладства» в конфликте со Шнуровым, который раскритиковал супругу Пригожина Валерию. После этого рок-музыкант обратился в полицию.