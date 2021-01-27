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Сергей Шнуров испугался угроз Пригожина и пошёл в полицию

Антон Мельников
27 января, 2021 20:59
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 20:59
1 мин
Youtube / RTVI Новости
Youtube / RTVI Новости

Генпродюсер телеканала RTVi и музыкант Сергей Шнуров обратился в полицию из-за угроз со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Об этом рассказал адвокат Шнурова Алексей Добрынин.

Согласно словам юриста, Пригожин в одном из своих интервью сообщил, что может «дойти до рукоприкладства» в конфликте с Шнуровым, который раскритиковал супругу Пригожина Валерию.

Адвокат пояснил, что слова Пригожина имеют «признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ – «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью»», — цитируют адвоката Шнурова «Известия».

Напомним, конфликт между двумя продюсерами разгорелся в 2020 году, после того как Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении представителей шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса. Шнуров такую позицию высмеял.

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ТЕГИ
Сергей Шнуров
Иосиф Пригожин
Шоу-бизнес
1 мин
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