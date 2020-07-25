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Дональд Трамп сознался в скупке действенного препарата от COVID-19

Антон Мельников
25 июля, 2020 09:33
2 мин
s
Pixabay

Президент США Дональд Трамп сообщил, что правительство скупило почти весь объём препарата ремдесивир, который будет произведён в ближайшие месяцы. Это лекарство показало хорошие результаты при тестировании, сообщалось, что он помог 65% пациентов.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — сообщил Трамп на брифинге в Белом доме.

Это подтверждает информацию, которая появилась в конце июня о том, что США скупили практически весь объем препарата от коронавируса «Ремдесивир», который будет произведен в ближайшие три месяца. При этом, Великобритания, Европа и большая часть остального мира вряд ли смогут получить достаточное количество доз лекарства.

Также Трамп сообщил о подписании ряда распоряжений, которые должны снизить цены на лекарства в США, в том числе будет разрешен импорт дешевых лекарств из других стран, сообщает РБК.

Недавно пользу ремдесивира при лечении коронавируса подтвердили представители органов здравоохранения Южной Кореи. Подробнее читайте в нашем материале.

темы
Дональд Трамп
коронавирус
вакцина
ремдесивир
2 мин