Спектакль в театре: зрительница отказалась надеть маску и сорвала выступление

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Одна из зрительниц Театра на Таганке отказалась надеть защитную маску перед началом представления. Инцидент произошел перед спектаклем «Суинни Тодд».

Из-за этого выступление театралов было сорвано. На место пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов - приехали росгвардейцы. На опубликованных в интернете кадрах видно, как люди в форме проверяют документы у одного из зрителей.

На других кадрах женщина спорит с правоохранителями и требует от них документы, на основании которых они проводят проверку, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в Роспотребнадзоре советуют не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов и неизвестного происхождения.

При покупке маски следует ознакомиться со свидетельством и сертификатом о ее пригодности для использования в медицинских целях.