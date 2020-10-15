Спектакль в театре: зрительница отказалась надеть маску и сорвала выступление
Одна из зрительниц Театра на Таганке отказалась надеть защитную маску перед началом представления. Инцидент произошел перед спектаклем «Суинни Тодд».
Из-за этого выступление театралов было сорвано. На место пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов - приехали росгвардейцы. На опубликованных в интернете кадрах видно, как люди в форме проверяют документы у одного из зрителей.
На других кадрах женщина спорит с правоохранителями и требует от них документы, на основании которых они проводят проверку, сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, в Роспотребнадзоре советуют не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов и неизвестного происхождения.
При покупке маски следует ознакомиться со свидетельством и сертификатом о ее пригодности для использования в медицинских целях.