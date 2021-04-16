Создатели «Игры престолов» могут переснять финала сериала

Культура

Авторы сериала «Игры престолов» намекнули на пересъемку его финала.

В Twitter-аккаунте шоу появился загадочный пост. «Зима близко», — следует из него. Что имеется ввиду, авторы сообщения не пояснили.

Поклонники выдвинули свою версию твита. Они считают, что короткая запись может означать, что авторы сериала готовят ремейк восьмого сезона, который вышел около двух лет назад, сообщает телеканал «360».

Восьмой сезон из шести серий вышел в 2019 году. Он спровоцировал неоднозначные впечатления у зрителей, которые жаловались на нелогичность, скомканность сюжета и экономию на съемках.