Новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» выпустили к юбилею сериала

Культура

Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов».

Он посвящен десятилетнему юбилею саги, который будет отмечаться 17 апреля. К этой дате на HBO пройдет марафон серий первого сезона, и будут показаны закулисные съемки и раскрыты детали сериала, сообщает «Газета.ру».

Восьмой сезон из шести серий вышел в 2019 году. Он спровоцировал неодназначные впечатления у зрителей, которые жаловались на нелогичность, скомканность сюжета и экономию на съемках.