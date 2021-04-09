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Культура
Новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» выпустили к юбилею сериала
9 апреля, 2021 02:06
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pixabay.com
Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов».
Он посвящен десятилетнему юбилею саги, который будет отмечаться 17 апреля. К этой дате на HBO пройдет марафон серий первого сезона, и будут показаны закулисные съемки и раскрыты детали сериала, сообщает «Газета.ру».
Восьмой сезон из шести серий вышел в 2019 году. Он спровоцировал неодназначные впечатления у зрителей, которые жаловались на нелогичность, скомканность сюжета и экономию на съемках.
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