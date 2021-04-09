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Новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» выпустили к юбилею сериала

Артем Денисов
9 апреля, 2021 02:06
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 02:06
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Телеканал HBO выпустил новый трейлер восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов».

Он посвящен десятилетнему юбилею саги, который будет отмечаться 17 апреля. К этой дате на HBO пройдет марафон серий первого сезона, и будут показаны закулисные съемки и раскрыты детали сериала, сообщает «Газета.ру».

Восьмой сезон из шести серий вышел в 2019 году. Он спровоцировал неодназначные впечатления у зрителей, которые жаловались на нелогичность, скомканность сюжета и экономию на съемках.

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