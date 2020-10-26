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Кинокомпания «Союзмультфильм» совместно с индийской мультипликационной компанией Toonz Entertaiment Pte. Ltd. задумала снять многосерийный мультфильм об инопланетянах и экологии. Название уже придумали – «Инопланетяне в моем рюкзаке».

Согласно сюжету, существа прилетают на Землю, чтобы сделать ее еще зеленее. Сами они прибывают из планеты с идеальными экологическими условиями. В отечественной кинокомпании рассчитывают на то, что благодаря коллаборации с зарубежными коллегами, мультфильму удастся получить признание на международном уровне.

«Toonz обладает безусловным опытом в мировом продвижении проектов. И, конечно же, определяющим моментом этого сотрудничества стали те ценности, которые транслирует мультсериал: анимация - лучший способ рассказать детям простым языком о сложных вещах», – цитирует председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву ТАСС.

Над сценарием работают Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. За их плечами уже имеется мультсериал «Город башмачков», а также франшиза «Пожарный Сэм». Мультипликаторы планируют выпустить 52 серии по 11 минут каждая. Индийская кинокомпания займется созданием 32 серий, а отечественная – 13.

Помимо этого, зарубежный партнер должен будет заняться международной дистрибуцией проекта на ТВ и в рамках интернет-платформ (за исключением России и стран СНГ).

К созданию мультсериала приступят уже в конце текущего года. Ожидается, что с первым эпизодом дети смогут ознакомиться уже в 2021-м году. Источник «Ведомостей» заявляет, что партнеры инвестируют в производство шесть миллионов долларов в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» показал финальный образ Зайца из новых серий «Ну, погоди!».